"كيان" تكشف عن مشروع جدة في معرض "ميبيم" بفرنسا

أعلنت مجموعة كيان السعودية، الرائدة في مجال التطوير العقاري في الشرق الأوسط، عن خططها لمشروعها الجديد والضخم المقام ضمن واجهة أبحر المائية في جدة، وذلك خلال حضورها معرض (ميبيم) للتطوير العقاري في مدينة كان الفرنسية.

وقدمت مجموعة كيان خلال الفعالية معلومات حول تفاصيل المشروع، و أعلنت رسميا عن تعاقدها مع شركة نيكن سيكي لتصميم المشروع، حيث سبق لكيان التعامل معها من خلال مشروع كيان كنتارا في دبي، بالإمارات.

ومن المخطط أن يكون حجم مشروع كيان الجديد 140 الف متر مربع، بتكلفة مقدارها 1.2 مليار ريال سعودي. ويضم المشروع الضخم برجين، أحدهما عبارة عن فندق ذو علامة تجارية فاخرة خمسة نجوم، والآخر عبارة عن شقق سكنية فاخرة، وهو ما يشكل خطوة أخرى لمجموعة كيان في قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط، مما يدل على التزامها بالاستثمار في القطاعات النامية في جدة وغيرها.

وعن قرار كيان بالاستثمار في جدة، علق رئيس مجلس إدارة المجموعة أحمد الحاطي "ان السعودية تعتبر أرض الوطن لمجموعة كيان. لطالما أردنا توسيع علامتنا التجارية في السوق السعودي، ولكن الأهم من ذلك هو تأكيد التزامنا وإيماننا بقوة و متانة الاقتصاد الوطني ، وذلك بأن نكون جزءاً في دفع وتحريك العجلة الاقتصادية وتغذية القطاع العقاري السعودي بمشاريع ذات جودة عالية وتصاميم إبداعية ".

يذكر أن تطوير المشروع متعدد الاستخدامات في جدة يأتي للاستفادة من هذا التنامي والتطور المتزايد مؤخرا بما يتناسب مع الرؤية السعودية 2030 . حيث ان قطاع العقارات والضيافة هو محرك رئيسي لعجلة النمو الاقتصادي في المملكة، مما يجعل منه قطاعاً مرناً، يوفر عائداً إجمالياً جيداً للاستثمار.

وأضاف الحاطي "على الصعيد العملي، التوسع في استثمارات مجموعة كيان بالوصول إلى جدة، ناتج عن الثقة في كيان من شركائها الاستراتيجيين، فنحن نعتقد أن بناء هذا المشروع الجديد على واجهة أبحر البحرية في جدة سيشكل دمجاً رائعاً ما بين المناظر الطبيعية الجميلة في المدينة، والتنمية الاقتصادية والمعمارية المتطورة".

يشار إلى أن شركة نيكن سيكي، واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال التصميم المعماري،هي من سيصمم المشروع، وقد حازت الشركة على جائزة أفضل شركة هندسية لتقديم الاستشارات المهنية الشاملة للمشاريع العقارية، و لمع اسمها على نخبة من أبرز المباني ذات التصاميم الفريدة من نوعها في جميع أنحاء العالم. ومن أبرز مشاريعها، مبنى ياماها جينزا ومتحف هوكي في اليابان، ومكتبة قوانغتشو في الصين. فيما تشارك حالياً في العديد من المشاريع في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك الإمارات والسعودية.

وقال رئيس شركة نيكن سيكي، كامي تاداو على هذا التعاون بالقول "نحن سعداء بأن نكون جزءاً من المشروع الذي تشيده مجموعة كيان في جدة، والذي يشكل إلهاماً لنا جميعاً. ونتطلع إلى التقاط رؤية مجموعة كيان، ودمج المشروع مع الجمال الطبيعي الذي تتمتع به واجهة أبحر البحرية للمساهمة في إنجاز هذا المشروع على أكمل وجه. كما نعتزم من خلال هذه الشراكة المتميزة إلى تقديم تصميم متميز و مبتكر، يتماشى مع هدف مجموعة كيان في تطوير تحف معمارية".