15 ألف مستفيد من الصندوق العقاري بشهرين.. فماذا تغير؟

قال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية في #السعودية، أيهم اليوسف، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن تسريع الإعلان عن المستفيدين من الصندوق يرجع إلى زيادة عدد البنوك والجهات التمويلية خاصة مع الإعلان عن أسماء الدفعة الثانية.

وأضاف اليوسف أن #الصندوق يستهدف تمويل 85 ألف منتج تمويلي خلال العام الحالي. ليكون المستوى الأعلى في تاريخ الصندوق منذ تأسيسه.

وقال اليوسف "في الدفعة الأولى كانت أعداد الجهات الجاهزة لمنح التمويل 4 بنوك فقط، وفي الدفعة الثانية ارتفع هذا العدد إلى 8 بنوك بالإضافة إلى شركة تمويل، وهذا العدد سيتزايد مع جهوزية البنوك وشركات التمويل تقنياً للربط مع الصندوق والمشاركة في البرنامج".

وأكد اليوسف أنه من الصعب الحكم على البرنامج الآن، خاصة أنه بالفعل لم يتم الإعلان إلى عن دفعة واحدة أو دفعتين، في حين كان في الدفعة الأولى 4 بنوك فقط مشاركة وجهة تمويلية.

ولفت إلى أن المنافسة بين المصارف وجهات التمويل هي التي ستحدد خيار المستفيدين من هذه الجهات، ومن سيقدم أرخص الأسعار بالنسبة للأرباح سيتجه إليه المستفيدون.

وكان الصندوق العقاري قد أعلن حتى الآن عن تخصيص قروض لأكثر من 15 ألف مستفيد جديد، بحيث يُعلن عن المستفيدين الجدد في منتصف كل شهر ميلادي.

وطرح الصندوق آلية التمويل المدعوم، بالتعاون مع #البنوك والشركات التمويلية، والتي ستقلّص قوائم الانتظار من 12 عاما إلى 5 أعوام كحد أقصى، فضلا عن رفع عدد مراكز استقبال المواطنين من 37 مركزا إلى أكثر من 2000 مركز.

وتضمن آلية التمويل تحصيل القروض والعدالة في منح التمويل لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.