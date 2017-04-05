مصر.. توجه لمنح إقامة 3 سنوات لمن يشتري عقاراً

قال أمجد حسنين نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، في مصر، إن الغرفة تواصلت مع الجهات المختصة، من أجل إيجاد تنظيم يسمح بمنح الإقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لكل من يقوم بشراء عقار في مصر.

وتوقع حسنين في مقابلة مع "العربية" تضاعف قيمة العقارات المصرية، بالسنوات الـ 5 المقبلة، مرجعاً توقعاته إلى أن "ضبط الأسعار بعد تعويم الجنيه يتطلب وقتاً سيرفع من أسعار العقارات خلال السنوات المقبلة".

كما أرجع توقعاته إلى "وجود سوق حقيقي من الطلب المتمثل بوجود 500 ألف حالة زواج سنوياً وبالتالي الحاجة لهذا الكم من المنازل".

وأشار إلى تضاعف قيمة بعض العقارات عدة مرات في السنوات الماضية، موضحاً أن التوجه الجديد في منح الإقامة لمستثمري العقار في مصر، سيشجع العرب على الإقبال للشراء في مناطق بالقاهرة، في حين سيفضل الأوروبيون مناطق ساحلية مثل شرم الشيخ.