الصين تعلن عن البدأ بإنشاء مدينة اقتصادية جديدة

تستعد الصين لإطلاق "مشروع الألف عام"، وهو الاسم الذي أطلقته على أحدث وأكبر منطقة اقتصادية ستنشأها قرب العاصمة بكين.



وتهدف الصين من خلال إنشائها للمدينة بتعزيز النمو الاقتصادي أولا، وتخفيف الضغط عن العاصمة ثانيا. لكن الأهم هو تركيزها على بنية تحتية ووحدات سكنية متطورة تكنولوجيا وبيئيا، وذلك لمواكبة التطورات العالمية وتخفيف التلوث الذي يفوق الوصف في كبرى المدن الصينية.

وقفزت أسهم التطوير العقاري ومواد البناء والشركات المرتبطة بالمشروع في تداولات اليوم بعد عطلة أمس، حيث ارتفعت أسهم أكثر من ثلاثين شركة بالحد الأقصى عند الافتتاح.