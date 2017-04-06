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المخاوف من انفجار فقاعة عقارية تتجدد في كندا

المصدر: العربية.نت
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تشتد المخاوف في مدينة تورونتو الكندية من فقاعة محتملة في سوق العقارات، إثر نمو الأسعار بوتيرة سريعة، فارتفع معدّل سعر المنزل بأكثر من 33% في شهر مارس الماضي، مقارنة مع شهر مارس من العام الأسبق، إلى نحو 690 ألف دولار، ليفوق هذا الارتفاع في الأسعار، النمو في المبيعات، الذي سجّل 18%،في حين تشهد السوق تزايدا في المنازل المعروضة للبيع بلغ نحو 15%.

ورغم تشديد الحكومة الكندية لقوانين الرهن العقاري والإقراض، بهدف الحد من الضغط على سوق العقارات، إلا أنه ما زال متأججا، ما يدفع المحللون إلى توقع حدوث فقاعة.

كلمات دالّة

#عقارات, #كندا, #اقتصاد, #استثمارات, #مبيعات

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