المخاوف من انفجار فقاعة عقارية تتجدد في كندا

تشتد المخاوف في مدينة تورونتو الكندية من فقاعة محتملة في سوق العقارات، إثر نمو الأسعار بوتيرة سريعة، فارتفع معدّل سعر المنزل بأكثر من 33% في شهر مارس الماضي، مقارنة مع شهر مارس من العام الأسبق، إلى نحو 690 ألف دولار، ليفوق هذا الارتفاع في الأسعار، النمو في المبيعات، الذي سجّل 18%،في حين تشهد السوق تزايدا في المنازل المعروضة للبيع بلغ نحو 15%.



ورغم تشديد الحكومة الكندية لقوانين الرهن العقاري والإقراض، بهدف الحد من الضغط على سوق العقارات، إلا أنه ما زال متأججا، ما يدفع المحللون إلى توقع حدوث فقاعة.