طرح 200 أرض أمام القطاع الخاص لاستثمارها في الرياض

طرحت وزارة التعليم نحو 200 أرض ومرفق تعليمي زائد عن حاجتها في منطقة الرياض للمستثمرين في القطاع التعليمي لاستئجارها، وذلك بعد أن قامت بحصرها.

ووفقا لصحيفة "الاقتصادية"، تقدم المستثمرون في القطاع التعليمي بعروضهم إلى الوزارة عن طريق شركة تطوير للمباني، التي تتولى ملف الاستثمار لتحقيق استراتيجيتها في زيادة نسبة التعليم الأهلي، حيث ستعلن عن ترسية هذه المرافق للمتقدمين من المستثمرين خلال الأيام المقبلة. وبحسب المصادر، فإن الوزارة ستطرح قريباً الأراضي والمرافق التعليمية الزائدة في ثلاث إدارات تعليمية تشمل المنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، وجدة، تمهيداً لتأجيرها على المستثمرين في القطاع التعليمي الأهلي، وذلك بعقود طويلة الأجل.

يأتي ذلك في الوقت الذي دشن فيه الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، برنامج "تدرج" لرفع كفاءة المباني الأهلية غير التعليمية، الذي يأتي بناءً على قرار الوزارة المتضمن إيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية ذات المباني المصممة لأغراض غير تعليمية.

وقال العيسى خلال تدشينه برنامج "تدرج" في الرياض أمس الأول، "إن البرنامج تناول المنهج للمباني غير التعليمية، بعيداً عن الاجتهادات الشخصية"، داعياً إلى أن يحقق البرنامج نتائج سريعة ومتقدمة في تقليص عدد المباني في التعليم الأهلي المخصصة لأغراض غير تعليمية.

وأضاف أن "البرنامج سيخدم مستثمري التعليم الأهلي ذوي المباني المصممة لأغراض غير تعليمية في مختلف مناطق المملكة، ويرسم لهم خطة للتطوير ورفع كفاءة مبانيهم؛ دعما للاستثمار في التعليم الأهلي وتجويدًا للبيئة التعليمية في المملكة للاستمرار في تنشئة أجيال تحقق أهداف الوطن السامية".

من جانبها، أوضحت شركة تطوير للمباني، أن برنامج "تدرج" يهدف إلى تقديم خدمات متكاملة وحلول متميزة ترقى إلى تطلعات واحتياجات مستثمري التعليم الأهلي، وعدته أحد البرامج المبتكرة المحققة للهدف السامي لـ "رؤية المملكة 2030"، التي تهدف إلى أن يحصل كل طفل سعودي - أينما كان - على فرص التعليم الجيد، والمستند إلى آليات وحلول مبتكرة لتحقيق الحد الأدنى لمعايير تصميم مدارس التعليم الأهلي في المباني غير التعليمية في المملكة بدقة وسرعة عالية. وتضمن البرنامج تقديم عدة خدمات متكاملة عن طريق إصدار دليل الحد الأدنى لبرنامج "تدرج" لرفع كفاءة مباني التعليم الأهلي غير التعليمية، شاملا كافة المعايير المشترط تحقيقها في المبنى غير التعليمي.

وأوضحت الشركة أن التقديم لبرنامج "تدرج" سيكون إلكترونيًا، بدءًا من معلومات المستثمر والمكتب الهندسي، انتقالا إلى معلومات الأرض المنشأ عليها المبنى غير التعليمي، حيث يشترط أن تكون لها رخصة بناء وشهادة سلامة منشآت حتى يسمح للمكتب الهندسي باستكمال مرحلة معلومات المبنى.

ويشترط تحقيق المعايير الخاصة بالمبنى حسبما هو مدرج في دليل الحد الأدنى لبرنامج "تدرج" رفع كفاءة مباني التعليم الأهلي غير التعليمية حسب الفئات الجغرافية للمملكة، بما يخص معيار الطالب للأرض، والفراغات التعليمية التي يُضمن بها حقه في المبنى غير التعليمي، ومعايير الجودة، ويتم التقييم العام لحالة البيئة التعليمية عن طريق مكتب التعليم الأهلي في المناطق ويمثل 25% من النسبة المركبة.