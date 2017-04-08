بلوم العقارية تطرح 225 شقة سكنية للتأجير بأبوظبي

أعلنت "بلووم العقارية"، إحدى الشركات التابعة لـ"بلووم القابضة" والمتخصصة في تطوير المجتمعات المتكاملة والمستدامة، طرح 225 شقة سكنية للتأجير ضمن بلووم مارينا، المشروع الواقع على الواجهة البحرية بمنطقة مارينا البطين في أبوظبي.

ويوفر بلووم ريزيدنس والذي يتألف من برجين سكنيين ملاصقين لفندق Edition، شققاً سكنية تتراوح أحجامها بين غرفة وغرفتين وثلاث غرف وأربعة غرف نوم.

وتمتد الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة على مساحة تقارب 90 متر مربع، في حين تغطي الشقق المكونة من غرفتين وثلاثة غرف وأربعة غرف نوم على مساحات تتراوح بين 135 مترا مربعا و190 مترا مربعا و265 مترا مربعا على التوالي.

وتتمتع معظم الشقق بإطلالة على المرسى إلى جانب المزايا الأخرى مثل السقوف العالية والتصاميم الحديثة، بينما تمتاز الشقق الواقعة في الطابق الأرضي والمستويات العليا بشرفات فسيحة بمساحات تتراوح بين 60 و150 مترا مربعا.

ويبدأ سعر تأجير الشقة المؤلفة من غرفة نوم واحدة من 80 ألف درهم سنوياً، والغرفتين نوم من 120 ألفاً، والثلاث غرف نوم من 155 ألفاً، والأربع غرف نوم من 230 ألفاً.