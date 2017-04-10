طرح شقق للتأجير في مشروع "دار وصل" بقلب جميرا

أطلقت "وصل للعقارات" عددا من الشقق الاستثنائية في دار وصل، وذلك بعد إطلاق أول مجموعة من الفلل في هذا المشروع خلال العام الماضي.

يقدم المجمع العديد من الوحدات السكنية الفاخرة بجودة عالية في قلب جميرا التي تعدّ من أرقى مناطق دبي، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وقالت زينب محمد، المديرة التنفيذية لإدارة العقارات والتسويق في وصل للعقارات: "يقع دار وصل في قلب جميرا بجوار حديقة الصفا وقناة دبي المائية، ويتميز المشروع بموقعه، ومزيج جميل من العمارة الأندلسية المعززة بالمرافق الحديثة. ويقدم المشروع لسكانه نمط حياة متكاملاً، من خلال توفير مختلف المرافق، والعيش على مقربة من شبكة من المدارس والمستشفيات والمجمعات التجارية. ويسرنا تعزيز محفظتنا العقارية، ودعم رؤية الحكومة لجعل دبي المدينة الأمثل للعيش والإقامة في العالم".

ويوفر المشروع 112 وحدة سكنية جديدة، تتراوح مساحاتها من 1244 إلى 1927 قدمًا مربعة، وتشمل 78 شقة من غرفتين و8 شقق من 3 غرف، و26 وحدة من 3 غرف، وغرفة مخصصة للخادمة. وتكتمل روعة الشقق الحديثة في المجمع مع المرافق الفاخرة، بما في ذلك الصالات الرياضية المنفصلة للنساء والرجال، وملاعب التنس والاسكواش، إضافة إلى ناد وحمام سباحة مخصصين للمقيمين، وهناك أيضًا مجموعة واسعة من المحال التجارية والمطاعم داخل المجمّع.