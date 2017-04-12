الراجحي المالية: خفض إنتاج الإسمنت سيحقق توازناً للسوق

قالت شركة "الراجحي المالية"، إن إحداث توازن في سوق الإسمنت من خلال خفض الإنتاج هو الخيار الأفضل، خاصة بالنسبة للشركات التي تحتفظ بمستويات مرتفعة من المخزون.

وأشارت إلى أن بعض الشركات ربما تميل إلى الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية قبيل التأثير المحتمل من جولة أخرى من رفع أسعار الطاقة في 2017 بحسب جريدة "الرياض".

وتوقعت أن تنخفض مبيعات الإسمنت بنسبة تتراوح بين 18 و20% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، مبينة أنها تتوقع استمرار الطلب المنخفض الحالي مع الأخذ في الاعتبار أن نشاطات الإنشاءات من المرجح أن تظل ضعيفة في المستقبل المنظور نظراً لتعديل الإنفاق الحكومي ليتلاءم مع أسعار النفط المنخفضة.

وأضافت أن موسم شهر رمضان وعيد الفطر لهذا العام سيقعان في الربع الثاني، بخلاف العام الماضي عندما حلت ستة أيام من شهر رمضان في الربع الثالث.