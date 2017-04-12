"جي إل إل": توقعات بزيادة نشاط القطاع العقاري بالسعودية

توقعت شركةJLL في تقرير حول أداء القطاع العقاري السعودي، زيادة النشاط في القطاع العقاري خلال العام الحالي، رغم التباطؤ الذي شهده الربع الأول من العام. كما توقعت أن يكون العام 2017 عاما محوريا مع تحول الاقتصاد السعودي إلى نموذج أكثر هدوءا للنمو.

وتوقع التقرير أن يستفيد النشاط العقاري من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة وإدراج المزيد من صناديق الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى الإصلاحات الضريبية والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وسجلت أغلب قطاعات السوق العقاري ضعفاً في الأداء خلال الربع الأول نتيجة تحرك السوق في اتجاه المستأجرين ، بعد بدء تطبيق لوائح عقد الإيجار الموحد في فبراير 2017.

كذلك ساهم انخفاض القدرة الشرائية للأسر والأفراد في التأثير على قطاعات التجزئة والسياحة والمساحات الإدارية.

وأشار التقرير إلى أن إصلاحات المملكة في اتجاه تنويع الاقتصاد، وتنمية قطاعات الترفيه والسياحة، ستؤثر إيجابا على القطاع العقاري على المدى المتوسط.