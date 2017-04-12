هذه تفاصيل المشروع الأكبر في دبي بعد برج خليفة

أعلنت شركة نخيل العقارية، إرساء عقد تشييد مشروع ديرة مول في جزر ديرة والذي تبلغ إجمالي استثماراته نحو 6.1 مليارات درهم، وهي القيمة الأعلى لمشروع واحد منذ إنشاء برج خليفة بالعام 2004.

ومنحت شركة نخيل عقد إنشاء مركز "ديرة مول" التجاري لشركة اتحاد للهندسة الإنشائية "يونك"، وبلغت قيمة العقد الذي يبدأ العمل في تنفيذه خلال الربع الثالث من هذا العام 4.2 مليار درهم، على أن ينجز عام 2020.

ويعتبر مركز ديرة مول الذي تبلغ مساحات معدل الايجار فيه أكثر من 4 مليون قدم مربع ، الأكبر على مستوى دبي من حيث مساحات التجزئة.

ويقام المركز وسط مشروع جزر ديرة الذي تبلغ مساحته 15.3 كيلو متر مربع وينفذ ضمن رؤية دبي 2021. ويتسع لأكثر من 250 ألف نسمة.

ويتكون مركز ديرة مول التجاري الذي تبلغ مساحته 10.3 مليون قدم مربع من موقف سيارات متعدد الطوابق بمساحة 3.8 مليون قدم مربع يتسع لأكثر من 8400 سيارة.

كما يضم المركز ألف محل تجاري ومقاه ومطاعم ومنافذ ترفيه موزعة على ثلاثة طوابق.وتعلو المركز اسقف مثلثة الزوايا تسمح بدخول ضوء الشمس إليه والتسوق في فضاء مكشوف في الجو المعتدل.

ويشكل المركز جوهرة التاج في مجمع ديرة بوليفارد الذي تنفذه نخيل بتكلفة 5 مليار درهم والذي يضم 16 برجا سكنيا فيها حوالي 3 آلاف شقة فضلا عن المطاعم ومحلات التجزئة وفضاءات الترفيه. ويوفر المجمع مع ديرة مول 4.5 مليون قدم مربع من مساحات التجزئة.وقد طرحت مناقصة بوليفارد في يناير الماضي.

ويعتبر ديرة مول أحد أكبر مشاريع التجزئة التي تنفذها نخيل مولز في جزر ديرة. أما المشروع الثاني فهو السوق الليلي في جزر ديرة الذي سيكون أكبر سوق ليلي على مستوى العالم يضم 3500 محلا تجاريا وأكثر من 100 مقهى وكافتريا ومطعم. وسوف ينجز المشروع قبل نهاية عام 2018. وقد تم تأجير كافة المساحات فيه.

وسوف يضيف مشروع جزر ديرة 40 كيلو مترا من الواجهات المائية ويفسح المجال أمام المزيد من المنشآت السياحية ومشاريع الترفيه والضيافة التي تضم الفنادق والشقق والأبنية متعددة الاستخدام والبيوت المطلة على البحر.