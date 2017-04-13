الأهلي كابيتال: مبيعات الإسمنت ستنخفض بين 12% و20%

توقعت الأهلي كابيتال تراجع مبيعات قطاع الإسمنت السعودي بما يتراوح بين 12 إلى 20% هذا العام، مرجحة أيضا أن تكون شروط التصدير غير مؤاتية للشركات.



ويرى التقرير أن خطط تخفيض الدعم على الوقود بحلول عام 2020 سيؤدي إلى ارتفاع كبير في التكاليف.

من جهة أخرى، أوضح التقرير أن مبادرات وزارة الإسكان وأي تسارع في نشاط التطوير العقاري في المملكة جراء تطبيق ضريبة الأراضي البيضاء، هي من بين العوامل الداعمة للقطاع.

يشار إلى أن شركات الأسمنت العاملة بالمملكة العربية السعودية نجحت بتحقيق مبيعات، في شهر مارس 2017، من الأسمنت بلغت 4.71 مليون طن مقابل 5.85 مليون طن خلال شهر مارس 2016، بتراجع نسبته 19.5%.

ووفقاً للتقرير الشهري الذي تصدره شركة أسمنت اليمامة، فقد تراجع إجمالي إنتاج الشركات من الأسمنت خلال شهر مارس الماضي بنسبة 16.2%، ليصل إلى 4.88 مليون طن مقابل 5.82 مليون طن في مارس 2016.

وفي المقابل، ارتفع مخزون الأسمنت، وفقاً للتقرير، إلى 1.24 مليون طن في شهر مارس 2017 مقابل 877 ألف طن خلال الشهر نفسه من العام السابق، بارتفاع نسبته 41.3%.



