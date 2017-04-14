4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 4 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 960 مبايعة بقيمة 2.4 مليار درهم، منها 193 مبايعة للأراضي بقيمة 1.3 مليار درهم، و767 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.1 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 228 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 98 مليون درهم بمنطقة المرقبات، ومبايعة بقيمة 84 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 72 مليون درهم، وتلتها اليفرة 3 بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم، والثالثة الحبية الثالثة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 46 مليوناً.

وجاءت مبايعة بقيمة 69 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 61 مليون درهم في المنطقة نفسها، ومبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 116 مبايعة بقيمة 134 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 73 مبايعة بقيمة 48 مليوناً، والثالثة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 67 مبايعة بقيمة 43 مليوناً.

وكانت تصرفات يوم أمس الخميس حققت قرابة 1.3 مليار درهم حيث تم تسجيل 254 مبايعة بقيمة 672 مليون درهم، منها 57 مبايعة للأراضي بقيمة 305 ملايين و197 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 367 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 98 مليون درهم في منطقة المرقبات تليها مبايعة بقيمة 54 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري ومبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم، تلتها منطقة اليفره 3 بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 13 مليوناً.

وجاءت مبايعة بـ 69 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم مبايعات الشقق والفلل تلتها مبايعة بـ 61 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا.

وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم، تلتها اليلايس 2 بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 35 مليوناً. وسجلت الرهونات 621 مليون درهم منها 24 رهن أراض بقيمة 534 مليونا و61 رهن فلل وشقق بقيمة 87 مليونا أهمها بمنطقة أم هرير الثانية بقيمة 180 مليون درهم وأخرى بمنطقة المرقبات بقيمة 130 مليون درهم.