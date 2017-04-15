"بلووم" تباشر أعمال بناء مشروع "بلووم هايتس" في دبي

أعلنت شركة بلووم العقارية، إحدى شركات "بلووم القابضة" والمتخصصة في تطوير المجتمعات المتكاملة والمستدامة، عن بدء أعمال البناء الرئيسية لمشروع "بلووم هايتس"، وهو مشروع متعدد الاستخدامات في قرية #جميرا سيركل في #دبي.

وعيَّنت "بلووم" شركة "بيكون للإنشاءات"، الشركة الرائدة في تقديم خدمات المقاولات العامة المتوافقة مع أعلى معايير الجودة والصحة والسلامة والبيئة، لتنفيذ أعمال البناء التي من المتوقع انتهاؤها في الربع الثاني من 2019.

وسيوفر مشروع "بلووم هايتس" ما مجموعه 686 وحدة سكنية تتراوح ما بين الاستديو وغرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم من خلال برجين مبنيين فوق أربعة طوابق توفر مواقف للسيارات. وسيقع المشروع في موقع مثالي ضمن "قرية جميرا سيركل" مما سيضمن سهولة الوصول إلى جميع الطرق الرئيسة.

ومن المقرر أن يتم إنشاء "بلووم هايتس" وفقاً لأرقى نماذج العمارة الحديثة والمعاصرة مع تصميم ذكي يزيد من مساحة المعيشة، وسيحتوي المشروع على شقق سكنية مصممة بكفاءة مع تشطيبات عالية الجودة، وسيوفر مجموعة من المرافق التي تشمل حمامي سباحة ومضماراً للجري، وصالة ألعاب رياضية، وقاعة متعددة الأغراض.

ويتمتع المشروع أيضاً بسهولة الوصول منه إلى شارعي الشيخ زايد ومحمد بن زايد عبر شارعي الخيل وحصة، بالإضافة إلى قربه من "سيركل مول" الذي سيفتتح في وقت لاحق في "قرية جميرا سيركل"، وبرج "فايسروي دبي قرية جميرا"، والمركز الاجتماعي، وعدد من الحدائق، ومنافذ للبيع بالتجزئة، والمدارس، والملاعب، والمساجد.