61 % من مستحقي السكن بالسعودية يعملون بالقطاع الحكومي

كشفت بيانات مستحقي الدعم السكني في السعودية أن 61%، من المستحقين ينتسبون للقطاع الحكومي، مقابل 22%، لمنتسبي القطاع الخاص.

ويمثل عدد المتقدمين للدعم السكني مؤشراً على حجم طلب الأسر #السعودية للحصول على مسكن بغرض التملك، حيث بلغ عدد الطلبات المسجلة لدى وزارة #الإسكان بنهاية عام 2016، نحو 816.519 طلباً ممن توفرت فيهم شروط الانتفاع بالدعم السكني، منها 21.486 طلباً لأسر تعولها امرأة، بحسب صحيفة " #الرياض" السعودية.

وتشكل الأسر المتكونة من 3 إلى 5 أفراد ما يناهز 63%، من إجمالي المستحقين تليها الأسر المكونة من خمسة أفراد فأكثر بنسبة 26%.

وبالنظر للتوزع الجغرافي لمستحقي #الدعم حسب مناطق المملكة، يظهر أن أكبر عدد يتركز في منطقة مكة المكرمة بنسبة 26%، تليها منطقة الرياض بنسبة 20%، المنطقة الشرقية بنسبة 13%.

وتشكل هذه المناطق الثلاث مجتمعة نحو 234 ألف مسكن.