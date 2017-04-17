داماك تطلق وحدات سكنية جديدة في "أيكون سيتي"

أعلنت داماك العقارية عن إطلاق وحدات سكنية جديدة تضم استوديوهات وشقق بغرفة واحدة، وغرفتين، وثلاث غرف نوم، ضمن الأبراج الشرقية في "ذا ريزيدنسيز" في "أيكون سيتي"، مشروع التملك الحر الذي يقع على شارع الشيخ زايد ويطل على قناة دبي المائية.

وقال نايل مكلوغلين، نائب رئيس أول في شركة داماك العقارية: "يُعَد مشروع "أيكون سيتي" أحدث معالم دبي، ويرفع معايير نمط الحياة الفاخرة للإمارة. فأن تعيش في "ذا ريزيدنسيز" في "أيكون سيتي" يعني أنك بالقرب من برج خليفة، ونافورة دبي، وقناة دبي المائية، وسيتي ووك، وبوكس بارك، والكثير من العلامات العالمية الفاخرة".

ويضم مشروع "أيكون سيتي" وحدات سكنية، ومكاتب، وغرفا فندقية، وشققا فندقية، مع مساحات خارجية تشرف على مناظر خلابة. وقد تم تصميم كل برج من أبراج المشروع بعناية لتكون لها إطلالات مذهلة على جميع معالم دبي البارزة، من شارع الشيخ زايد إلى الخليج العربي، ومن قناة دبي المائية إلى قلب المدينة، ومن حديقة الصفا إلى مرسى دبي.

ويتميز هذا المشروع التطويري بالديكورات الداخلية المميزة، التي صُممت بعناية ودقة وفق أعلى المعايير لتحتفي بالمعالم الاستثنائية التي تشكّل أفق دبي، وصولاً إلى الخليج العربي. ويغمر ضوء الشمس الطبيعي مساحات المعيشة الفسيحة بفضل النوافذ التي تمتد على طول الجدار من الأرض حتى السقف.