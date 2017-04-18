"إيجل هيلز" تطلق مشروعها الجديد "شاطئ الفجيرة"

كشفت " #إيجل_هيلز"، شركة الاستثمار والتطوير العقاري الخاصة والتي تباشر أعمالها من مقرها بأبوظبي، الستار عن مشروع "شاطئ الفجيرة"، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يقع في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو الثاني لـ"إيجل هيلز" في دولة الإمارات ويأتي في إطار الاستراتيجية الجديدة للشركة والتي تركز على #الإمارات الشمالية.

ويضم المشروع فندق "ذا بالاس" الفاخر من فئة الخمس نجوم والذي يتألف من 162 غرفة وثلاثة مقاهٍ ومطاعم تقدم أفضل المأكولات العالمية بالإضافة إلى صالة ألعاب رياضية متطورة وحوضي سباحة مستقلين للبالغين والأطفال، إضافة إلى المجمّع السكني المغلق الراقي والذي يتكون من 84 فيلا، تشمل خيارات مؤلفة من غرفتين، ثلاث وأربع غرف وتتميز بإطلالات رائعة على الشاطئ أو الحديقة أو المدينة.

وتعمل شركة "إيجل هيلز" الآن على مشروعها "العنوان #الفجيرة منتجع وسبا " والذي يضم العنوان رزيدنسز وسيشتمل عند الانتهاء منه على أربعة مبان سكنية تضم 170 وحدة سكنية مزودة بالخدمات الراقية وشقق مفروشة و10 فيلات، بالإضافة إلى فندق فاخر يوفر جميع وسائل الراحة لتلبية احتياجات النزلاء من رجال الأعمال والزوار، مثل مرافق الصحة العامة والمطاعم الراقية والعصرية.