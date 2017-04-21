أبوظبي: استقرار إيجارات المجتمعات السكنية المتوسطة

أكدت دراسة حديثة أن المجتمعات السكنية متوسطة المستوى في أبوظبي، ولاسيما المباني التي تحتوي على وحدات صغيرة، ستشهد ثباتا نسبيا في أسعار البيع والإيجار وتستقر عند مستوياتها الحالية.

وكشفت الدراسة الصادرة عن شركة "كور سافيلز" للأبحاث والدراسات العقارية العالمية، انخفاض أسعار إيجارات الفلل الفاخرة وشبه الفاخرة في أبوظبي بنسبة تصل إلى 15%، وانخفاض أسعار إيجارات الشقق بنسبة 7% خلال الربع الأول من 2017، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وتوقعت الدراسة مواصلة انخفاض أسعار الإيجارات في أبوظبي خلال العام الحالي، مع حدوث انتعاش بطيء بعد 12 إلى 18 شهراً قادمة.

وقال أندرو أسامة، مدير مكتب "كور سافيلز" في أبوظبي لـ"الاتحاد" على هامش معرض سيتي سكيب أبوظبي، الذي اختتم أعماله أمس، إن الفترة الأخيرة شهدت دخول نحو 2400 وحدة سكنية في جزيرة الريم، وذلك ضمن أبراج سجما 1، وسيجما 2، ومارينا باي 1، ومارينا باي 2، موضحاً أن زيادة المعروض في الجزيرة قد تؤدي إلى هبوط أسعار الإيجارات مع تطلع سكان وحدات البر الرئيس لأبوظبي للانتقال إلى جزيرة الريم، وهو الأمر الذي يسهم أيضاً في تأجيج المنافسة بين ملاك العقارات لخفض الأسعار بهدف الاحتفاظ بالمستأجرين.

وأوضح أن معرض سيتي سكيب أبوظبي شهد طرح مشاريع جاذبة، مثل "ذا بردجز" الذي حاز على إقبال مرتفع من المشترين، لاسيما في ظل ارتفاع الطلب على الوحدات الصغيرة.

وعلى صعيد إيجارات الوحدات المكتبية ومساحات الأعمال، توقع تقرير الشركة انخفاض إيجارات المكاتب من الدرجتين الممتازة الأولى والممتازة الثانية بنسب تتراوح بين 10 و15% على الأقل، وذلك مع تزايد الطلب على المكاتب الأصغر حجماً التي تتراوح مساحاتها بين 600 و2000 قدم مربعة.