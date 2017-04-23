16 مليار درهم استثمارات الأجانب في عقارات دبي

بلغت استثمارات الأجانب في سوق عقارات دبي خلال الربع الأول من العام الجاري 2017، قرابة 16 مليار درهم، بحسب سجلات أراضي وأملاك دبي.

وقال مدير عام الدائرة سلطان بطي بن مجرن، إن استثمارات الأجانب تنمو على نحو مستدام، وقد زادت بنحو ملياري درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2016، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وأضاف أن عدد المستثمرين الأجانب في السوق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2017 أعلى من نظيرتها في 2016، كما اشترى الأجانب 7727 عقاراً، وهذا العدد أعلى بنسبة 21% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت 6391 مستثمراً.

ويرى بن مجرن أن هذا مؤشر دقيق، يعكس تزايد جاذبية عقارات الإمارة من جهة، ومن جهة أخرى، وصول الأسعار إلى مستويات معقولة في متناول شريحة أكبر من الراغبين بالتملك، بعد سنين طويلة من غياب مشاريع عقارية تستهدف ذوي الدخول المتوسطة، ما جعل الأسعار تبقى محلقة في مستويات عالية، نتيجة تمسك بعض المطورين بطرح عقارات فاخرة أو جدول دفعات سداد غير مرن.

وتجدر الإشارة إلى أن القيمة الإجمالية لاستثمارات الخليجيين خلال تلك الفترة، تجاوزت 11 مليار درهم، بنمو 22% مقارنة بالفترة ذاتها من 2016، والتي بلغت 9 مليارات درهم، فيما زاد عدد الصفقات بنسبة 47%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ إجمالي عدد الصفقات حينها 15501 صفقة.

ووصلت القيمة الإجمالية لاستثمارات العرب عدا الخليجيين الذين يحق لهم التملك في مناطق الإمارة كلها، أكثر من 4 مليارات درهم في مناطق التملك الحر خلال الربع الأول من العام الجاري 2017، بنمو 33% مقارنة بالفترة ذاتها من 2016، والتي بلغت 3 مليارات درهم.