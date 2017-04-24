الحقيل: سعر الأراضي والوحدات تراجعت وأقرب لدخل المواطن

قال وزير #الإسكان السعودي ماجد الحقيل، إن أسعار الأراضي في #المملكة تراجعت بنسبة 9%، وأسعار الفلل والوحدات السكنية بنسبة 8%، مشيرا إلى أنها أصبحت أقرب لدخل المواطن.

وأوضح أن القطاع العقاري بدأ ينمو ويتجاوب، حيث إنه خلال الفترة الماضية شهد القطاع نموا كبيرا، في عدد المستفيدين، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

ووصف الحقيل على هامش تدشينه #معرض_ريستاتكس الرياض 2017 العقاري، الأسعار بالجيدة، التي تراوح ما بين 250 - 700 ألف، بعضها يعرض بالشراكة مع وزارة الإسكان وبعضها مباشر من السوق، لافتا إلى أن العرض أصبح يقترب من الطلب، ما يسهم في توفير الوحدات بأسعار جيدة.

وكشف عن تقرير للهيئة العامة للإحصاء يعلن اليوم ويتناول نمو القطاع العقاري خلال الربع الأول من 2017 مقارنة بالفترة نفسها من 2016.

وذكر أن الوزارة قد أبرمت عددا من الاتفاقيات المحلية والدولية لضخ مزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب في جميع مناطق المملكة، مؤكدا أن أسعار الوحدات السكنية التي تستهدف الوزارة توفيرها تتراوح ما بين 250 ألفا إلى 700 ألف ريال، بحيث تكون متناسبة مع جميع شرائح المجتمع.