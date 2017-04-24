"الإسكان" والبنك الإسلامي يتجهان لإنشاء "صندوق نقدي"

عقدت وزارة الإسكان السعودية اجتماعا مع البنك الإسلامي للتنمية في مقره الرئيسي بمدينة جدة، وسط محادثات تهدف إلى إنشاء صندوق للأوقاف النقدية عبر البنك الإسلامي للتنمية، بحيث يتولى البنك الإسلامي للتنمية إدارته والمساهمة في تعبئة الموارد المالية له، وتوفير أفضل الممارسات الدولية عبر تجارب الدول الأعضاء للبنك.

وناقش الطرفان الاستفادة من خبرة البنك الإسلامي للتنمية في توفير منتجات تمويلية خاصة لتمويل الجمعيات التعاونية عبر اقتراحات تمويلية متعددة تضمنت خيار إنشاء صندوق استثماري متوافق مع الشريعة الإسلامية بصيغة المرابحة، إضافة إلى إصدار صكوك لتمويل مشاريع إنشاء الوحدات السكنية للجمعيات التعاونية للإسكان وطرحها لاكتتاب المؤسسات المالية والأفراد، بحسب ما ورد في صحيفة "عكاظ".

وأكد المشرف العام على الإسكان التعاوني والميسر عبدالله النمري، أن ما يدعم نجاح هذين الخيارين هو جدواهما الاقتصادية للمستثمرين، إذ أشارت دراسات تناولت بعض التجارب الناجحة لجمعيات تعاونية للإسكان إلى أن العائد على الاستثمار في دعمها منافس، لاسيما إذا توافرت لها الظروف الملائمة التي تضمن إدارتها بفعالية ووجود أنظمة وتشريعات تحكم عملها وتنظمه.

وأضاف النمري أن هذا الاجتماع يأتي كخطوة عملية لتفعيل مذكرات التعاون التي وقعتها وزارة الإسكان مع لجان الأوقاف والجمعيات التعاونية لاستدامة موارد مبادرة الإسكان التعاوني والميسر عبر الأوقاف، ومن ذلك التعاون مع لجنة الأوقاف التابعة لغرفة تجارة وصناعة الرياض التي تشمل دراسة إنشاء صندوق وقفي مستقل للإسكان الميسر.

يذكر أن البنك الإسلامي ووزارة الإسكان اتفقا على عقد ورش عمل في "غرفة الرياض".