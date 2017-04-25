3.7 مليار درهم أرباح متوقعة لـ"داماك العقارية" بـ2017

تسجل شركة "داماك العقارية" خلال العام 2017 نتائج مالية مقاربة لما سجلته الشركة خلال العام الماضي، حين بلغت الأرباح الصافية 3.67 مليار درهم، فيما بلغت قيمة مبيعات الحجوزات 7 مليارات درهم، حسب توقعات نائب رئيس أول الشركة نايل مكلوجلين.

وقال، في تصريحات على هامش مشاركته في معرض سوق السفر العربي 2017، إنه لا توجد خطة حالية في الوقت الراهن لطرح ذراعها الاستثمارية في القطاع الفندقي "داماك للفنادق والمنتجعات" للاكتتاب العام في الأسواق المالية المحلية أو الخارجية، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".

وأضاف أن "داماك للضيافة" ستفتتح فندقين جديدين قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي ليرتفع عدد الغرف الفندقية في المجموعة إلى 2000 غرفة فندقية، موزعة على سبعة فنادق.

وأشار إلى أن مشروعات الضيافة تستحوذ على 25% من المحفظة التطويرية بالشركة، متوقعاً أن ترتفع عدد الغرف التابعة لـ داماك للضيافة إلى 4000 غرفة في نهاية العام 2018، وصولاً إلى 15 ألف وحدة فندقية نهاية العام 2021.

وأكد أن قطاع الضيافة في دبي يسجل أداءً متميزاً خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن متوسط العائد على الغرفة في الإمارة عند مستوى 950 درهماً، وهو متوسط العائد نفسه الذي سجله السوق قبل عامين، وذلك على الرغم من إضافة نحو 30 ألف غرفة للقطاع.