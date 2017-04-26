"الإسكان" تدرس إنشاء 3 ضواحي في الرياض ومكة والأحساء

كشف المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، أن #وزارة_الإسكان تدرس إنشاء 3 ضواحي كمرحلة أولى في كل من #الرياض ، ومكة المكرمة، والأحساء، من أجل حل جزء من الأزمة التي تعاني منها تلك المدن مع توفر كافة الخدمات اللازمة لمثل تلك الضواحي.

وقال، خلال ورشة #الدعم_السكني المقامة ضمن فعاليات المعرض العقاري، إن عدم التوسع في الضواحي يعود إلى تكلفة الخدمات المطلوبة والتي من أهمها الكهرباء، موضحا بأن الحجم الفعلي لكامل قوائم الانتظار في الوزارة وصندوق التنمية العقارية يقدر بـ1.2 مليون مواطن، بحسب ما ورد في صحيفة "الجزيرة".

وأوضح الأمير سعود أن اكتمال السوق التمويلية في #المملكة سيخلق التنافسية في التمويل، متوقعاً اكتمال السوق خلال العام المقبل المقبلة، وأن الصندوق الذي يجري تحويله حاليا إلى مؤسسة تمويلية، ستعمل على إنهاء هذه القوائم ما بين 5 الى 7 سنوات مقبلة، بدلا من الانتظار لفترة تزيد عن 15 عاما.

وأضاف أن الخطوات التي تجريها الوزارة متوافقة مع توجه #رؤية_2030 بإيجاد حلول تمويلية مبتكرة، وبتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص، الذي يتميز بعدد كبير من الفروع يغطي جميع مدن ومحافظات المملكة، كما يتميز بجودة الخدمات المقدمة وسرعة الحصول عليها.

ولفت إلى أن كل ذلك سيصب في تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة في رفع نسبة التملك من 47 % إلى 52 %، كما ستؤدي هذه الطريقة إلى حفظ المال العام وتحسين فاعلية وكفاءة استغلاله بعدل وشفافية مع التركيز على الأسر الأشد حاجة أسوة بالممارسات العالمية، كما ستؤدي إلى منح تمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية بضوابط تمويل تتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة في القطاع المصرفي بما يضمن استقرار وسلامة النظام المالي والمصرفي.