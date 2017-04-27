هذه الدولة تحتضن أغلى المنازل عالمياً.. فما هي؟

إذا كنت ممن لديهم فضول لمعرفة موقع أفخر وأغلى #العقارات ، أو من أصحاب الملايين وتنظر لشراء #عقار فإن "موناكو" قد توفر لك ما تصبو إليه.

فقد أظهر تقرير حديث لشركة SAVILLS أن #موناكو هي موطن أغلى #المنازل عالميا!

موناكو بعدد سكانها الذي يقل عن 40 ألف نسمة، وموقعها المميز على الريفيرا الفرنسية، سجلت متوسط سعر للمتر المربع بلغ 45 ألف دولار العام الماضي، بنمو 180% خلال 10 سنوات، وهو بالتأكيد ارتفاع صاروخي.

وتمثل نسبة النمو هذه أكثر من ضعف نسب النمو المسجلة في #لندن لعقارات مماثلة.

ولتوضيح هذه الأرقام، فإن شقة بمساحة 100 متر مربع، يصل سعرها إلى 4.5 مليون دولار.

كما شهدت موناكو ارتفاع إجمالي قيمة الصفقات إلى رقم قياسي تاريخيا عند قرابة 3 مليارات دولار العام الماضي.

وقد لا تكون هذه الأرقام مفاجئة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الدولة الصغيرة لديها ثاني أعلى ناتج محلي إجمالي للفرد في أوروبا عند 180 ألف دولار، بعد Liechtenstein.

كما أنها جاذبة للمشترين من بريطانيا وإيطاليا وإفريقيا الجنوبية والدول الاسكندينافية.

وجاءت هونغ كونغ في المرتبة الثانية من حيث أسعار العقار الفاخر بمتوسط سعر 42.5 دولار للمتر المربع، وطوكيو في المرتبة الثالثة بمتوسط سعر بلغ 31 ألف دولار للمتر المربع.