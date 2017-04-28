3.9 مليار درهم تداولات عقارات دبي خلال الربع الأول

وصلت قيمة تصرفات العقارات من أراض وشقق وفيلات وإجراءات بيع ورهن و"إجارة منتهية بالتملك" في دبي خلال الأسبوع المنتهي أمس إلى 3.9 مليار درهم منها 2.1 مليار درهم معاملات بيع أراض وشقق وفيلات وعمليات رهن بقيمة نحو 1.8 مليار درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الذي صدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس، بأن الدائرة سجلت في الأيام الأربعة الأخيرة ـ حيث تعطلت الدوائر الحكومية الأحد الماضي احتفالا بذكرى الإسراء والمعراج 773 مبايعة منها 129 لأراض بقيمة مليار درهم و644 مبايعة لشقق وفيلات بقيمة 1.1 مليون درهم.

وتقدمت "اليفرة 2" على باقي مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم فمنطقة "اليفرة 3" بتسجيلها 19 مبايعة قيمتها 25 مليون درهم. وكان أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ 137 مليون درهم في منطقة "بوكدرة" تلتها مبايعة بقيمة 100 مليون درهم في منطقة "العوير الثانية".

بينما كان أهم مبايعات الشقق والفيلات مبايعة بقيمة ثمانية ملايين درهم في منطقة "نخلة جميرا" تلتها مبايعة بستة ملايين درهم في منطقة "مرسى دبي". وتصدرت "مرسى دبي" المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفيلات مسجلة 93 مبايعة بقيمة 174 مليون درهم تلتها منطقة "الخليج التجاري" بتسجيلها 69 مبايعة بمبلغ 98 مليون درهم. كما شهدت الدائرة خلال الفترة تسجيل رهون بقيمة 1.8 مليار درهم منها 99 لأراض بمبلغ 1.1 مليار درهم.