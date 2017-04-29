دبي بين الـ 10 مدن الأغلى سعرا بالعقارات الفاخرة

حافظت دبي على موقعها ضمن المدن العشر الأعلى سعراً في عقارات الدرجة الممتازة، في الدراسة التي تعدها شركة "سافيلز" لأبحاث السوق، والمتخصصة في متابعة أسعار العقارات عالمياً.

وقدرت الدراسة متوسط سعر المتر المربع في عقارات الدرجة الأولى بدبي خلال عام 2016 عند 8 آلاف يورو (32 ألف درهم) بحسب صحيفة الخليج.

وتصدرت القائمة إمارة موناكو التي قدرت الدراسة متوسط سعر المتر المربع فيها عند 41400 يورو خلال عام 2016 متجاوزة هونغ كونغ لأول مرة، ومحققة زيادة بنسبة 180%، مقارنة مع 70% نسبة الزيادة في أسعار نفس فئة العقارات في العاصمة البريطانية لندن، بحسب بلومبرغ.

وبلغ متوسط سعر المنزل في موناكو 4.3 مليون يورو خلال نفس الفترة.

وشملت قائمة المدن العشرة إضافة إلى دبي وموناكو وهونغ كونغ كلاً من طوكيو ولندن ونيويورك وباريس وشنغهاي وموسكو وسنغافورة.