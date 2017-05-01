مشاريع عقارية جديدة تضيف 18 ألف وحدة سكنية بأبوظبي

أعلنت شركات تطوير عقاري في أبوظبي مؤخراً عن إطلاق مشاريع جديدة بالإمارة، تسهم في توفير نحو 18 ألف وحدة سكنية جديدة، إضافة إلى مساحات تجارية وإدارية وترفيهية وفندقية، ويتم تطويرها خلال 3 سنوات، وصولاً إلى 15 عاماً ببعض المشاريع الاستراتيجية.

وخلال الشهر الماضي أطلقت شركة الدار العقارية مشروع "ذا بردجز" والذي يوفر 1272 وحدة سكنية بتكلفة 1.3 مليار درهم، فيما كشفت شركة طموح للاستثمارات عن مشروع "الريم داون تاون" في جزيرة الريم، والذي يوفر 12300 وحدة سكنية، ويستوعب ما يقارب الـ27 ألف نسمة، وفقاً لصحيفة "الاتحاد".

وأعلنت شركة "إمكان" للتطوير العقاري عن إطلاق مشروع "ميكرز ديستركت"، متعدد الاستخدامات بجزيرة الريم والذي يوفر نحو 4 آلاف وحدة سكنية، إضافة إلى مساحات مكتبية ومتجر تجزئة وفنادق، فيما كشفت شركة رأس الخيمة العقارية عن توجهها لتطوير مشروع سكني جديد في جزيرة الريم يضم 266 شقة.

بينما كشفت "مبادلة للعقارات والبنية التحتية"، وحدة الأعمال التابعة لشركة المبادلة للتنمية (مبادلة)، النقاب عن المخطط الرئيس لمشروع "أرزنة" في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، والذي يضم مرافق سكنية وتجارية وتعليمية ورياضية ومراكز للرعاية الصحية، بينما أعلنت شركة منازل العقارية عزمها تطوير مشاريع جديدة في أبوظبي بتكلفة 4 مليارات درهم سيتم تنفيذها خلال فترة زمنية تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، منها مستشفى في مدينة محمد بن زايد بتكلفة مليار درهم، إضافة إلى مشروع غنتوت بتكلفة 2.8 مليار درهم، والذي يشمل تطوير 760 قطعة أرض.

كما أطلقت شركة "الدار العقارية" حديقة "ريم سنترال بارك" العامة في جزيرة الريم، بتكلفة 250 مليون درهم.

وقال أبوبكر الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية، إن إطلاق الشركة لمشروع "ذا بردجز" السكني للدخل المتوسط في جزيرة الريم، جاء في إطار التزام شركة الدار بتلبية الطلب المتنامي على مشاريع الدخل المتوسط وتنويع قاعدة عملائها.

وأوضح الخوري أن الطلب لا يزال موجوداً بقوة في السوق العقاري بأبوظبي، وهو ما ظهر في حجم الطلب على المشروع خلال معرض سيتي سكيب أبوظبي.

وأضاف أن استقرار نسبة الإشغال بمشاريع الدار القائمة يعطي مؤشرات قوية على استقرار السوق العقاري بأبوظبي. ويتوقع بدء الأعمال الإنشائية بالمشروع خلال النصف الثاني من العام الحالي، على أن يتم تسليم المشروع في الربع الأول من العام 2020.