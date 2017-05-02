محمد بن سلمان: مئات آلاف المساكن مجاناً للسعوديين

قال ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير #محمد_بن_سلمان إن برنامج الإسكان ضمن برامج #رؤية_2030 سيطلق خلال الربع الثالث من العام الحالي، وخلال فترة 6 أشهر.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان في اللقاء الذي بثته قناة "العربية" بالتزامن مع التلفزيون السعودي، أن البرنامج الذي وصفه بـ "المعقد" ويحتاج إلى جهد كبير من مختلف الجهات، سيتضمن "مئات الآلاف من المساكن المجانية للمواطنين".

وأكد ولي ولي العهد أن برنامج الإسكان الجديد، سيتضمن كذلك "مليون وحدة سكنية تقدم عبر البيع الميسر، من خلال صندوق التنمية العقاري، أو من خلال البيع بالتجزئة عبر المستثمر الرئيسي الحكومة، بنسبة أرباح لا تتجاوز 3% وتسدد قيمتها على فترات طويلة" قد تصل لأكثر من 25 عاماً.

وقال الأمير محمد بن سلمان: "سوف يمتلك المواطن مسكنه من ثاني يوم، ويسدد على سنوات طويلة من دون أن يؤثر السداد على دخله الرئيسي".

وأكد أن جزء من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة ستوجه للسوق المحلي ومنها الإسكان، متوقعاً إطلاق البرامج الـ 10 التي أعلن عنها خلال الستة أشهر المقبلة. في حين سيتم الإعلان عن برنامج الإسكان خلال الربع الثالث من عام 2017.

وقسم الأمير محمد بن سلمان الفئات المستفيدة من برنامج الإسكان إلى ثلاث فئات. وقال: "لدينا ثلاثة أنواع من الإسكان.. الأول مجاني، والثاني مدعم من الصندوق، والأخير من الحكومة". وتابع: "نحن متفائلون حيال ملف الإسكان".

وختم الأمير محمد بن سلمان عن هذا المحور بالقول: "سنحارب على كل الجبهات، إسكان، وترفيه وبطالة وتنمية للقطاع الخاص".

برامج الرؤية السعودية

هذا، وحدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في #السعودية 10 برامج لتحقيق رؤية المملكة 2030، من بينها برنامج الإسكان، الذي يهدف لتمكين الأسر من تملك المنازل وتطوير القطاع العقاري.

وتمكين الأسر السعودية من تملك المنازل سيكون بما يتماشى مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية، ويتضمن كذلك تطوير القطاع السكني والإنشائي بأحدث تقنيات البناء، ومنها الطباعة ثلاثية الأبعاد.

كما سيعمل البرنامج على تعزيز جاذبية قطاع #الإسكان للقطاع الخاص، لخلق المزيد من فرص العمل وتمتين القاعدة الاقتصادية للسعودية.

وسيتم وضع معايير لقياس نجاح هذا البرنامج، وتشمل 4 معايير من بينها نسبة تملك #الأسر_السعودية للمنازل حسب مستوى الدخل، وقصور العرض في المساكن أي الفرق بين معدل بناء #المساكن والنمو السكاني.

أما المعيار الثالث فهو القدرة على تحمل تكاليف الإسكان لكل مستوى دخل، بالإضافة إلى جودة المساكن، أي النسبة المئوية للمنازل التي تفي بشروط البناء المحلية والدولية.

ويأتي برنامج الإسكان ليستكمل برنامج #التحول_الوطني الذي صدر في يونيو الماضي، والذي حدد أهدافا لوزارة الإسكان لتحقيق رؤية 2030، منها مساهمة #القطاع_العقاري بـ10%، من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020، أي ضعف المستوى الحالي، إضافة إلى زيادة نسبة النمو السنوي للقطاع العقاري من 4%، إلى 7%، وتخفيض الوقت المطلوب لاعتماد وإصدار تراخيص مشاريع التطوير العقاري السكني إلى 60 يوما.