مجموعة شوبا تطبق معايير الاستدامة والمدينة الخضراء

تسعى مجموعة شوبا العقارية لتعزيز مبدأ المسؤولية الاجتماعية والمحافظة على البيئة من خلال تطوير وتطبيق معايير المدينة الخضراء داخل محيط شوبا هارتلاند الخارجي، حيث تخطط وتعمل على بناء الفلل والوحدات السكنية في وسط غابات خضراء على قناة دبي المائية الجديدة. وتبلغ المساحات الخضراء 2.4 مليون متر مكعب أي حوالي 30% من المدينة السكنية المتكاملة التي تصل مساحتها الاجمالية إلى 8 ملايين متر مكعب بإجمالي إستثمارات تصل إلى 4 مليارات دولار.

ومع اهتمام الشركة المتزايد بخلق بيئة مستدامة تغلف محيطها الخارجي، حرصت الشركة على تركيز جهودها داخلياً في دعم التقنية الحديثة، تزامناً مع توجه دبي نحو "المدينة الذكية". ويبرز استخدام التكنولوجيا الحديثة في البيوت والفلل داخل شوبا هارتلاند من خلال التطبيقات الذكية المجهزة في الوحدات والتي تعتمد على أحدث الوسائل التكنولوجية.

وقال بي إن سي مينون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا: "نحرص في مجموعة شوبا على التميز والتسابق في سوق التطوير العقاري، لاسيما في معايير أساسية تمثل دوما تاريخ وانجازات الشركة المحلية والعالمية، وأهمها الجودة والفخامة في البناء. ويعتبر استخدام التكنولوجيا الحديثة من أبرز ما تركز عليه الشركة حاليا في مشاريعها العقارية. وتمثل شوبا هارتلاند أحد أبرز المشاريع السكنية الخضراء على قناة دبي المائية الجديدة."

وتحتوي شوبا هارتلاند على مشاريع عدة منها "هارتلاند استيتس" التي تتضمن الفلل ذات التصاميم والمنتجعات الفاخرة بالإضافة إلى "هارتلاند غرينز" التي تضم الشقق السكنية. وأطلقت الشركة مؤخرا مشروعها الجديد هارتلاند استيتس - "كواد هومز" الذي يعد الأكبر من ناحية البيوت الشاسعة المساحة والتصميم المعماري الفخم في دبي.