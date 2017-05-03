السعودية تخطط لتسليم مليون وحدة سكنية على مدى 5 سنوات

قال وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، اليوم الأربعاء، إن لدى المملكة قائمة انتظار لعدد 1.5 مليون وحدة سكنية على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، وإنها تخطط لتسليم مليون وحدة في الفترة ذاتها.

وأبلغ الصحافيين على هامش مؤتمر "إذا استطعنا تبني التكنولوجيا على نحو أسرع فسيعني ذلك زيادة الإنتاجية".

هذا، وحدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في #السعودية 10 برامج لتحقيق رؤية المملكة 2030، من بينها برنامج الإسكان الذي يهدف لتمكين الأسر من تملك المنازل وتطوير القطاع العقاري.

وتمكين الأسر السعودية من تملك المنازل سيكون بما يتماشى مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية، ويتضمن كذلك تطوير القطاع السكني والإنشائي بأحدث تقنيات البناء، ومنها الطباعة ثلاثية الأبعاد.

كما سيعمل البرنامج على تعزيز جاذبية قطاع #الإسكان للقطاع الخاص، لخلق المزيد من فرص العمل وتمتين القاعدة الاقتصادية للسعودية.