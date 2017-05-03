نيمار يشتري منزلاً في مصر ويسوق لعقاراتها دولياً

التسويق الناجح يعتمد على فهم العميل المستهدف وبناء جسور الثقة والتفاهم معه. ولا شك أن القطاع العقاري المصري يمر بعصره الذهبي خاصة بعد تعويم الجنيه وانخفاض قيمته بصورة كبيرة أمام العملات الأخرى.. ومن هنا كان لابد من استغلال الفرصة للتسويق للمشروعات العقارية خارج مصر في أوروبا ومنطقة الخليج بصفة خاصة.

العيون تتجه إلى نجوم الفن وكرة القدم العالميين للتسويق لأي سلعة أو خدمة على الرغم من ارتفاع تكلفة التعاقد مع أحدهم، ولكن من الواضح أن الشركات بل والدول ترى أن العائد منهم أعلى كثيرا من التكلفة.

وشهدت الفترة الماضية محاولات لإعادة مصر على خريطة السياحة العالمية عبر الاستعانة بنجوم الكرة والفن العالميين، أمثال اللاعب العالمي ليونيل ميسي للمشاركة في "حملة عالم خال من فيروس سي" ونجم هوليود ويل سميث الذي زار منطقة الأهرامات بصحبة أسرته.

وبدأت الشركات في مصر باستخدام نفس أسلوب التسويق، فقد اختارت شركة أركو للتنمية التعاقد مع نجم كرة القدم البرازيلي ومهاجم فريق برشلونة الإسباني "نيمار دا سيلفا" ليصبح ممثلا للعلامة التجارية للشركة في مصر والعالم العربي في ضوء استهدافها بيع 30% من مشروعاتها للعرب والأوروبيين.

وتحت شعار "عيش أكثر وألعب أكثر" جاء التعاقد مع نجم الكرة "نيمار" للتسويق لمشروعات الشركة العقارية، بل وسيكون أول مالكي الوحدات الخاصة بمشروع "Neymar lagoon " ليكون أول لاعب كرة عالمي يشتري عقارا في مصر والشرق الأوسط. وستحمل 3 مشروعات اسمه، وهي وحدات مشروع اللاجون في منتجع سيتي ستارز الساحل الشمالي ومشروع لافندا بمدينة السادس من أكتوبر ومشروع جولد كوست شرم الشيخ.

وأكد أشرف سلمان الرئيس التنفيذي لشركة أركو للتنمية، أن القطاع العقاري المصري يمثل 17% من الناتج المحلي الإجمالي ويحقق معدلات نمو عالية وصلت إلى 18% على مدار الثلاث سنوات الماضية مبنية على الطلب الكبير على العقارات مقارنة بالمعروض.

وحول أسباب اللجوء لنجوم الكرة العالميين لتسويق مشروعات الشركة أوضح سلمان أن العيون تتابع نجوم الكرة والفن في جميع أنحاء العالم، خاصة في منطقة الخليج، مشيرا إلى أنه تم اختيار نيمار لأنه صغير السن وهو النجم العالمي القادم، كما أن المقصود ليس مجرد دوره في تسويق مشروعات الشركة وإنما بيع مصر سياحيا أيضا.

وأشار سلمان إلى أن إجمالي استثمارات الشركة المستهدفة خلال الخمس سنوات القادمة تبلغ 32 مليار جنيه يتم تمويلها من مبيعات الشركة والقروض وزيادة رأس المال، متوقعا أن تصل مبيعات الشركة خلال هذه السنوات إلى 25 مليار جنيه.

وأكد محمد طلعت، رئيس شركة بوكر ستار ايجيبت المسؤولة عن إتمام التعاقد مع نيمار، أن الشركات تلجأ لنجوم الكرة العالميين نظرا لتوفر عدد كبير من المتابعين لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم اختيار نيمار نظراً لصغر سنه ويمكنه أن يظل ممثلا لمشروعات أركو للتنمية لسنوات طويلة.

وأوضح طلعت أن التعاقد مع نيمار لعامين فقط نظرا لثقل العروض المالية لهؤلاء النجوم، ولكن سيكون هناك تفاوض لتجديد العرض بعد عامين.

وأضاف أن شراء نيمار منزلا في أحد مشروعات أركو في الساحل الشمالي لقناعته بالمشروع، مؤكدا أنه من المتوقع أن يتسلم المنزل قبل نهاية العامين.

وأشار إلى أن نيمار سيقوم بزيارة القاهرة خلال العام الحالي، وهو شخصيا يتطلع لهذه الزيارة بعد حديث ميسي معه عن زيارته لمصر سابقا.