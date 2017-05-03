داماك تمنح عقداً بـ40 مليون درهم للطرق في "فاردون"

منحت شركة داماك العقارية، شركة بروسكيب (ذ م م) عقداً بقيمة 40 مليون درهم إماراتي لأعمال الطرق والبنية التحتية في مجتمع "فاردون" السكني ضمن مشروع "أكويا أكسجين" التطويري، المجتمع الأخضر الذي يمتد على مساحة 55 مليون قدم مربعة في دبي.

وقال محمد الطحاينة، نائب رئيس أول للشؤون التجارية في شركة داماك العقارية: "يسرنا منح أعمال الطرق والبنية التحتية في مجتمع "فاردون" السكني ضمن مشروع "أكويا أكسجين" التطويري لـ"بروسكيب"، إحدى الشركات الرائدة في تصميم المساحات والمناظر الطبيعية والبنية التحتية في دبي. ويكمن التزامنا الراسخ بتقديم أعلى مستويات التشطيب والأعمال التطويرية في مختلف المكونات التي تشكل مشاريعنا في صميم جهودنا، بدءاً من أعمال الطرق والبنية التحتية في مجتمعاتنا، ووصولاً إلى المباني والتشطيبات الداخلية. ويُعَد تعيين مثل هؤلاء المقاولين الذين يتمتعون بخبرة عميقة في مختلف تخصصات الأعمال التطويرية خير برهان على مدى حرصنا على الحفاظ على أعلى معايير الجودة".

ويقدم مجتمع أكويا أكسجين نمط حياة هادئاً في قلب مدينة دبي النابضة بالحياة من دون المساومة على المساحات الخضراء التي تبعث على السكينة والخصوصية.

ويوفر هذا المجتمع المتفرد بيئة نقية ودرجة حرارة أكثر انخفاضاً، فضلاً عن شبكة طرق مدروسة مع مساحات مخصصة للدراجات الهوائية والماكينات الهجينة. وتضم المنازل مواد ومكيفات وأنظمة إنارة وضوابط تحكم جميعها موفرة للطاقة، مع دهانات منخفضة الانبعاثات وأجهزة تسخين المياه على الطاقة الشمسية، مما يوفر تجربة عيش متناغمة مع الطبيعة بأكثر من طريقة واحدة.

ويتضمن المشروع التطويري أكويا أكسجين معلماً مميزاً باسم "فيستا لوكس" يقع بجانب مياه البحيرة المتلألئة والنوافير المائية، مع إطلالة على ملعب الغولف والمنتزهات الواقعة خلفه. ويضم المشروع التطويري أكثر من 2,000 شقة فندقية فاخرة، فضلاً عن منتزه رحب يحتضن عدداً من متاجر التسوق الراقية والمطاعم والمرافق الترفيهية وسط أجواء مميزة.