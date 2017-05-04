كيف ستتوصل السعودية لبناء مليون وحدة حتى 2030؟

كشف وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل لقناة "العربية" على هامش مؤتمر "اليورومني" عن تفاصيل برنامج الإسكان الذي يأتي ضمن رؤية 2030 ويستهدف بناء مليون وحدة سكنية، بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لمعالجة أزمة نقص المساكن في المملكة. مؤكدا أهمية هذا البرنامج لدى المسؤولين السعوديين.

وقال الحقيل "يأتي هذا البرنامج على سلم أولويات البرامج الاقتصادية التي تخدم المواطن السعودي، الأمر جعل لبرنامج الإسكان أهمية كبرى ضمن رؤية 2030". وتستهدف خطة الإصلاح الاقتصادي للمملكة "رؤية 2030" معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع 5% على الأقل بحلول عام 2020 من 47% حاليا.

وأضاف الحقيل على هامش مؤتمر يوروموني: "نعمل على تطوير برامج شراكة بين القطاعين العام والخاص مع مطورين محليين وعالميين، ونأمل أنه فور تحقيق ذلك وتطبيق تقنيات جديدة للبناء أن نستجيب للطلب خلال خمس سنوات".

وفي شرح مفصل للعربية حول كيفية تطبيق المشروع، قال الحقيل "يوفر البرنامج منتجات مجانية لمنخفضي الدخل ودعما تمويليا ضمن برنامج الإسكان، وهناك برامج دعم تمويلي لجميع فئات المجتمع في السعودية من ذوي الدخل المتوسط والمتوسط المرتفع وستقوم الدولة من خلال شركة صندوق الاستثمارات العامة بإيجاد شركة تطوير عقاري تلعب دورا كبيرا في استحداث تقنيات البناء الحديثة".

وأضاف أن السعودية تستهدف إيجاد شركة تطوير بتقنيات بناء حديثة عبر صندوق الاستثمارات وأن سرعة الاستجابة للتقنيات الحديثة تساهم في تسريع عرض المنتجات في وقت أقصر.

وقال الحقيل إن تفاصيل البرنامج من ميزانيات ستكون معلنة في الربع الثالث من 2017 وأن الوزارة لديها مليون ومئة ألف في قائمة الانتظار لمنتجات الإسكان و500 ألف مواطن في الصندوق العقاري، حيث يكون الطلب الإجمالي 1.6 مليون طلب لأسر تحتاج سكنا.

وأضاف "أن 70% من طالبي السكن أقل من 40 سنة وأغلبهم من أصحاب الدخل المتوسط وأن برنامج "سكني" أطلق في 2017 بتوفير 280 ألف منتج سكني ونستهدف نسبة تملك عند 52% في 2020 ".

استجابة جيدة من أصحاب الأراضي مع برنامج الرسوم

وفي ما يتعلق بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، قال الحقيل إن هدف رسوم الأراضي البيضاء هو البناء داخل الكتل العمرانية، مؤكداً الاستجابة الجيدة من أصحاب الأراضي مع برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء.

وأضاف الحقيل "بدأنا بفوترة الرياض وجدة وقريبا الدمام".