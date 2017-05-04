مصر تمنح إقامة عام مقابل شراء عقار بـ100 ألف دولار

قال متحدث باسم مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، إن مصر عدلت قواعد إقامة الأجانب غير السائحين الذين يشترون وحدات سكنية ليحصل الأجنبي على إقامة لمدة عام إذا اشترى عقارا بقيمة 100 ألف دولار بدلا من 50 ألف دولار قبل التعديل.

وقال المتحدث أشرف سلطان لرويترز في اتصال هاتفي "من يشتري عقارا بقيمة 100 ألف دولار يمكنه الحصول على إقامة لمدة سنة. ولو كانت قيمة العقار 400 ألف دولار تكون الإقامة خمس سنوات".

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت الحكومة في بيان أنها وافقت على "المقترح الخاص بتعديل قواعد منح الإقامة في مصر لغير السياحة للأجانب الذين يقومون بشراء وحدات سكنية، لتتواكب مع الارتفاع الحالى لقيمة العقارات والزيادة التي طرأت على أسعار العقارات على أن يتم ذلك بشكل متدرج".

وأضاف بيان الحكومة "تمت زيادة هذه القيمة من 50 ألف دولار وفقا لما هو معمول به حاليا إلى 100 ألف دولار في حالة طلب الإقامة لمدة عام وتدرجها لتصل إلى 400 ألف دولار في حالة طلب الإقامة خمس سنوات".