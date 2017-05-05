تراجع أسعار المنازل السعودية 10% في الربع الأول

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن أسعار المنازل في السعودية انخفضت بنحو 10% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام بسبب الضغوط على الاقتصاد من تدني أسعار النفط.

وبحسب مؤشر الهيئة العامة للإحصاء، انخفضت أسعار العقارات السكنية 9.5% في الربع الممتد من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار. وتسارعت وتيرة الهبوط من 7.3% في الربع الأخير من العام الماضي.

وقالت الحكومة الشهر الماضي إنها ستعيد جميع البدلات المالية إلى موظفي الدولة بعد استقطاعها في سبتمبر/أيلول لتوفير المال. لكن إجراءات تقشفية متوقعة في الأشهر القادمة ومن ثم قد لا يوفر هذا الكثير من الدعم لأسعار المنازل.

وقالت الهيئة إن أسعار العقارات التجارية انخفضت 11.7% في الربع الأول مقارنة مع العام الماضي.