الدار العقارية: بيع 424 وحدة بمشروع "ذا بردجز"

تبدأ شركة الدار العقارية مبيعات المرحلة الثانية من مشروع "ذا بردجز" للدخل المتوسط في جزيرة الريم، والتي تشمل وحدات البرج الثالث من المشروع، وذلك بعد انتهاء الشركة من بيع 424 وحدة سكنية ضمن أول برجين، خلال معرض سيتي سكيب أبوظبي الشهر الماضي، بقيمة تصل إلى 400 مليون درهم بحسب جريدة الاتحاد.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة الدار العقارية إن الإقبال الكبير على مشروع "ذا بردجز" خلال معرض سيتي سكيب أبوظبي يكشف حجم الطلب المرتفع على الوحدات المخصصة لذوي الدخل المتوسط.

وتقدر تكلفة المشروع بنحو 1.3 مليار درهم، ويتضمن 6 أبراج توفر 1272 وحدة سكنية، حيث تم طرح 3 أبراج تضم 636 وحدة سكنية للبيع، بواقع 24 استوديو، و270 شقة ذات غرفة واحدة، و216 شقة ذات غرفتين، و126 شقة مؤلفة من 3 غرف، فيما تم إدراج الثلاثة مبانٍ المتبقية في محفظة الدار العقارية المؤجرة.