الشورى يدعو "الإسكان" لإعادة النظر في جودة قروض البنوك

يحسم #مجلس_الشورى في جلسة قريبة توصيات تطالب وزارة الإسكان #السعودية بإعادة النظر في جودة وتكلفة قروض البنوك التي تقدم للمواطنين قبل تحويلهم إليها، والإسراع في وضع آليات ونماذج قياس للتأكد من جاهزية القطاع الخاص وقدرته وكفاءته على تقديم وحدات سكنية ذات جودة عالية وسعر مناسب.

ووفقاً لمصادر" الرياض" فقد تمسكت لجنة الخدمات الشوريَّة بتوصياتها فيما يخص التقرير السنوي الأخير للوزارة.

وشددت على الإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين وإزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة من خلال نشاط #صندوق_التنمية_العقارية، ومطالبة بدراسة أسباب تدني نسب إنجاز مشروعات الوزارة.