عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق عقارات

الشورى يدعو "الإسكان" لإعادة النظر في جودة قروض البنوك

المصدر: العربية.نت
مجلس الشورى السعودي
رابط مختصر

يحسم #مجلس_الشورى في جلسة قريبة توصيات تطالب وزارة الإسكان #السعودية بإعادة النظر في جودة وتكلفة قروض البنوك التي تقدم للمواطنين قبل تحويلهم إليها، والإسراع في وضع آليات ونماذج قياس للتأكد من جاهزية القطاع الخاص وقدرته وكفاءته على تقديم وحدات سكنية ذات جودة عالية وسعر مناسب.

ووفقاً لمصادر" الرياض" فقد تمسكت لجنة الخدمات الشوريَّة بتوصياتها فيما يخص التقرير السنوي الأخير للوزارة.

وشددت على الإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين وإزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة من خلال نشاط #صندوق_التنمية_العقارية، ومطالبة بدراسة أسباب تدني نسب إنجاز مشروعات الوزارة.

كلمات دالّة

#مجلس الشورى, #السعودية, #صندوق التنمية العقارية, #مجلس الشورى, #وزارة الإسكان, #قروض, #البنوك, #الوحدات السكنية

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر