بيع 4 عقارات بمزاد تركة "صالح الراجحي"بـ644 مليون ريال

حقق المزاد الأول للأصول العقارية لتركة "صالح الراجحي" نجاحاً استثنائياً، حيث تم بيع 4 عقارات بلغت إجمالي مساحتها 424,878 مترا مربعا، بقيمة إجمالية بلغت 644 مليون ريال خلال 4 ساعات.

وأوضح مجلس التصفية لتركة الشيخ صالح الراجحي، يوم أمس، أنه تم بيع العقار الأول "توارن سنتر" بقيمة 246 مليون ريال بعد أن تم فتح المزاد بـ 200 مليون ريال، وافتتح المزاد على العقار الثاني "مركز إلكترون" بـ 70 مليون ريال وتم بيعه بقيمة 91 مليون ريال.

وافتتح المزاد على العقار الثالث "سوق الرياض التجاري" بقيمة 100 مليون ريال، وتم بيعه بقيمة 101 مليون ريال، فيما تم بيع العقار الرابع "أرض السلي" بقيمة 510 ريالات للمتر المربع، وبقيمة إجمالية بلغت 206.04 مليون ريال.