الإسكان: فواتير 70 مليون متر من أراضي الدمام بعد 9 أيام

حدد المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء، محمد المديهيم، تاريخ 17 مايو الجاري، موعدا لإصدار فواتير برنامج الرسوم في مرحلته الأولى بمدينة الدمام.

وأشار إلى أن الفواتير التي ستصدرها وزارة الإسكان بعد 9 أيام تشمل الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي الذي حددته الوزارة، ولم يتم تطويرها، وتبدأ مساحاتها من 10 آلاف متر مربع، وذلك بعد استكمال إجراءات الفرز والتقييم للأراضي المسجّلة حتى نهاية فترة التسجيل المحددة في اللائحة التنفيذية بستة أشهر تنتهي بتاريخ 13/‏‏‏‏‏‏3/‏‏‏‏‏‏1438هـ، وتحديد الخاضعة منها للنظام، بحسب ما ورد في صحيفة "اليوم".

وقال المديهيم :"حصرنا بشكل مبدئي 150 قطعة أرض، بمساحة إجمالية تتجاوز 70 مليون متر مربع، سيتم إصدار القرارات الخاصة بالأراضي الخاضعه للنظام من بينها بعد اكتمال الفرز".

وأوضح أن إجراءات التقييم للأراضي المسجّلة في الموقع الإلكتروني اكتملت، وذلك عن طريق لجنة "تقدير قيم الأراضي"، وأظهرت عملية فرز الأراضي المسجّلة أن بعضها ليس خاضعًا للنظام لأسباب عدة، يأتي بينها وقوعها خارج النطاق المستهدف، وبعضها أقل من المساحة المحددة، وبعضها في مدن لم تحدد بعد، وبعضها لديها استثناءات نظامية كما حددتها اللائحة.

وأشار المشرف العام على البرنامج إلى أن الوزارة حددت 3 معايير لتكون الأرض خاضعة لبرنامج الرسوم في مرحلته الأولى، وهي أن تكون مساحة الأرض 10.000م فأكثر، وغير مطورة تطويرا معتمدا بشكل نهائي من الجهات المختصة، وأن تقع ضمن النطاق المحدد من قبل الوزارة في المدن المعلن عنها، لافتا إلى أنه في حال انتفاء شرط واحد فقط من هذه الشروط يجعل من الأرض غير خاضعة لنظام الرسوم.