إطلاق المرحلة الثانية من مشروع نسمة السكني في الشارقة

أطلقت "أَرادَ"، شركة التطوير العقاري الإماراتية التي تمّ تأسيسها مؤخراً، المرحلة الثانية من مشروع نسمة السكني بعد بيع كامل وحدات المرحلة الأولى من المشروع السكني في الشارقة قبل الموعد.

وتطلق شركة "أَرادَ" المرحلة الثانية من المشروع التي ستضمّ للمرة الأولى الفلل المتميزة المؤلّفة من 5 غرف نوم إلى جانب منازل "التاون هاوس" الفخمة التي تضمّ غرفتي نوم أو ثلاثاً، والفلل المتلاصقة التي تضم أربع غرف نوم والمعروضة حالياً للبيع.

وأكدت شركة "أَرادَ" على البدء ببناء "نسمة سكوير"، مركز التسوّق الخاص بالمشروع السكني، في يوليو، إذ سيجري تطوير المرافق الأخرى في مشروع نسمة السكني بالتزامن مع بيع المنازل. وسيوفّر مركز التسوّق الممتد على مساحة 6500 قدم مربّعة تجربة تسوّق واسعة النطاق تكمّلها مجموعة مطاعم توفّر خدماتها للمقيمين في المشروع وفي المجمّعات المجاورة.

ويُتوقّع الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع نسمة السكني في أواخر عام 2018. فهو سيضمّ ما مجموعه 800 فيلا ومنزل "تاون هاوس" معاصر تسلّم على أربع مراحل، إلى جانب باقة من المرافق المجتمعية الخاصة في وسط ملتقى ثقافي وتجاري نابض.

يتخذ مشروع نسمة السكني موقعاً رائعاً في وسط الشارقة الجديدة عند تقاطع شارع الإمارات #611 وطريق مليحة بمحاذاة مدينة تلال التي تم إنشاؤها حديثاً وتلال مول ومركز مؤتمرات الشارقة الجديد المتطور. كما يبعد المشروع 15 دقيقة فقط عن مطار الشارقة الدولي والمدينة الجامعية في الشارقة. ويُعتبر هذا الموقع لتنقلات سهلة وخالية من ازدحامات الطرق لضمان سهولة التنقل من إمارة الشارقة إلى دبي أو بالاتجاه نحو الإمارات الشمالية.

ومن شأن مشروع نسمة السكني الذي تتراوح مساحة منازله من 1,500 إلى 4,400 قدم مربّعة أن يلائم احتياجات أصحاب المنازل جميعهم. ومع بدء أسعار المنازل بـ995 ألف درهم إماراتي، يتيح المشروع أمام المستثمرين فرصة التملّك في وجهة حضرية نابضة جديدة.