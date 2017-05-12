ارتفاع إيجار العقار يتصدر مؤشر أسعار المستهلكين بأميركا

انتعشت أسعار المستهلكين في أميركا في إبريل وسط زيادات في تكلفة البنزين والغذاء والإيجارات مما يشير إلى تضخم مطرد قد يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على مسار رفع أسعار الفائدة الشهر القادم.



وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الجمعة إن مؤشرها لأسعار المستهلكين زاد 0.2% بعد أن انخفض 0.3% في مارس آذار. وينبئ ارتفاع الأسعار بأن تراجع مارس/آذار، الذي كان الأول في 13 شهرا، ربما كان انحرافا استثنائيا.



وفي الاثني عشر شهرا حتى نهاية إبريل/نيسان ارتفع المؤشر 2.2% مقارنة مع زيادة 2.4% في مارس آذار لكن أحدث زيادة سنوية تظل أكبر من المتوسط السنوي للأعوام العشرة الأخيرة البالغ 1.7%.



وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% عن الشهر السابق و2.3% عنه قبل عام.



وارتفع المؤشر الأساسي الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة 0.1% الشهر الماضي بعد انخفاضه 0.1% في مارس آذار. وتأثر المؤشر الأساسي بانخفاض أسعار خدمات الهاتف المحمول والرعاية الصحية والسيارات والملابس.



وبلغت الزيادة السنوية في المؤشر الأساسي 1.9% بعد أن صعد اثنين بالمئة في مارس آذار. وتفوق زيادة ابريل نيسان المتوسط السنوي للعشر سنوات الأخيرة البالغ 1.8%.

