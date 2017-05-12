المساحات الخضراء الخارجية تجتذب مستثمري العقارات بدبي

صرحت مجموعة شوبا العقارية أن 70% من مشتري الوحدات السكنية في شوبا هارتلاند يفضلون المساحات الخارجية الخضراء والواسعة لمساكنهم في قلب المدينة.

وأعلنت الشركة عن بدء إنجاز الشقق والدوبلكسات التي تحتوي على مساحات خارجية وحدائق علوية "سكاي غاردنز" في هارتلاند غرينز. وتبلغ المساحات الخضراء في هارتلاند 2.4 مليون متر مكعب، أي حوالي 30% من المدينة السكنية المتكاملة التي تصل مساحتها الاجمالية إلى 8 ملايين متر مكعب وباستثمار قدره 4 مليارات دولار.

وسيتم إنجاز المرحلة الأولى من مشروع "هارتلاند غرينز" التي تتضمن الأبنية رقم 1 و4 خلال التسعة أشهر القادمة. وتعتبر "هارتلاند غرينز" إحدى أبرز المجمعات السكنية ذات التملك الحر التي تتكون من أبنية متوسطة الارتفاع، طابق أرضي و8 طوابق علوية، وتحتوي على وحدات سكنية متنوعة من استوديوهات ودوبلكسات وشقق متوسطة وكبيرة الحجم تتراوح مساحتهم بين 854 و4300 قدم مربعة. وتقدم الشركة مساحات خارجية أرضية وعلوية او ما تعرف "بالتراس والسكاي غاردن" بمساحة 1600 قدم مربعة، ومن الممكن أن تتحول هذه المساحات إلى حدائق خضراء حسب طلب المستثمر. وتدعم الشركة المستثمرين في تحقيق رغباتهم بتقديم 50% من التراس الخارجي مجانا عند شراء المسكن مما لا توفره أي شركة تطوير عقاري أخرى في المدينة.

وقال بي إن سي مينون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا: " يهمنا في مجموعة شوبا تلبية رغبات المستثمرين والحرص على معرفة خياراتهم المفضلة في العقارات. وتبين في الدراسة التي أجريناها أخيرا أن غالبية المشترين يفضلون الشقق السكنية ذات المساحات الخارجية الخضراء في قلب المدينة. ومن هنا يسرنا تقديم الشقق السكنية والدوبلكسات في هارتلاند غرينز التي تتميز بالتصميم المعماري العصري والمساحة الشاسعة، بالإضافة إلى ما يطلبه الفردفي الوقت الحالي من مساحات وجلسات خارجية خاصة أرضية وعلوية أو ما تعرف بـ "السكاي غاردنز".

ونفتخر في مجموعة شوبا بكوننا المطور العقاري السباق في التركيز على الجودة والتميز في المشاريع السكنية على تقديم ما هو متكامل ومفضل المستثمر.