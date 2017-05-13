مشاريع للقطاع الخاص بـ 8 مليارات درهم في أبوظبي

تطرح بلدية أبوظبي، خلال العام الحالي مشاريع استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص، تتجاوز قيمتها 8 مليارات درهم، بحسب جاسم مبارك الظاهري، مدير مكتب الاستثمار بالإنابة في البلدية.

وأشار الظاهري بحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية، إلى توقيع اتفاقيات خلال معرض سيتي سكيب أبوظبي مؤخرا، لتنفيذ مشاريع بقيمة 700 مليون درهم لتطوير أسواق مجتمعية ومنازيل قوارب.

وقال إن المشاريع سيتم تنفيذها بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، وفقاً لصيغة الـ (BOT)، أي نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت طرح عدد من المشاريع، مثل مشروع تطوير شاطئ البطين في إمارة أبوظبي بقيمة 145 مليون درهم، ومشروع مواقف السيارات في الحوض شرق 15 بقيمة 365 مليوناً، ومشروع استراحة الطرق الخارجية في غنتوت بقيمة 119 مليون درهم، و«السوق الشعبي» بقيمة 699 مليون درهم، ومشروع قناة المقطع بقيمة 480 مليون درهم.