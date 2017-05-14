"نخيل" ترسي عقد بناء بـ 1.5 مليار درهم

وقعت شركة "نخيل" عقد بناء بـ 1.5 مليار درهم لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع "ذا بالم جيت واي" الجديد الذي يتكون من 3 أبراج سكنية ومتاجر للتجزئة ومجمع ترفيهي على مدخل نخلة الجميرا الشهيرة.

وقالت نخيل إنها عينت شابورجي بالونجي للمقاولات والأعمال الهندسية الشرق الأوسط لتنفيذ الأعمال الإنشائية التي ستبدأ في الربع الثاني من 2017 ويستغرق إنجازها عامين ونصف العام، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وقال رئيس مجلس إدارة "نخيل" علي راشد لوتاه إن عقد "ذا بالم جيت واي" من بين عقود بناء تبلغ قيمتها 12 مليار درهم ستقوم "نخيل" بترسيتها هذا العام، مضيفاً أن الشركة تتطلع لتسليم مشروع أيقوني في مدخل نخلة الجميرا في إطار التعاون المشترك الأول مع شاورجي بالونجي.

ويضم المشروع 1265 شقة فاخرة في 3 مبانٍ شاهقة الارتفاع وسيتم تشييد الأبراج فوق محطة القطار المعلق (مونوريل) نخلة جميرا المحتوي على 14 طابقاً مخصصة لمواقف السيارات.