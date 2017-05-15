إنهاء نزاع عقاري بـ 15 مليار درهم خارج المحاكم

أعلنت المحكمة العقارية في محاكم دبي، تسوية دعوى عقارية تقدر مجموع طلباتها بـ 15 مليار درهم برضا أطراف الدعوى وخارج قاعات المحاكم.

واعتبر رئيس المحكمة، القاضي أحمد الظنحاني، أن إنهاء الدعوى حول المشروع العقاري الذي يمثل مدينة متكاملة، يصب في مصلحة الاقتصاد والسوق العقاري في دولة الإمارات.

وكانت الدعوى الضخمة، ترددت بين مكاتب المحاماة وأروقة المحاكم والخبراء لما يزيد عن 3 سنوات، حيث بادرت المحكمة بعقد اجتماعات بين ممثلي الشركات والجهات أطراف الدعوى بعيداً عن قاعة وإجراءات المحكمة ونجحت في إتمام التسوية.

وأشار الظنحاني إلى أن "الخلافات والتباعد في وجهات النظر والتمسك بالرأي تسبب قضايا عقارية بملايين الدراهم تؤدي إلى الاستمرار في طرق أبواب المحاكم إلى سنوات عديدة".