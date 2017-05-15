"الإسكان" السعودية تطلق 20 ألف منتج سكني وتمويلي

أطلقت وزارة الإسكان السعودية اليوم أكثر من 20.585 ألف منتج سكني وتمويلي، تشمل فللاً وشققاً وأراضي وقروضاً، وذلك على مستوى جميع مناطق المملكة، وتشمل المنتجات السكنية والتمويلية التي سيتم الإعلان عنها اليوم جميع مناطق المملكة، وتستهدف مختلف شرائح المجتمع.

وتضمنت الدفعة الرابعة من برنامج "سكني"، 7700 تمويل مدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، و6611 أرض بدون مقابل مالي، و6084 وحدة سكنية ضمن برنامج البيع على الخارطة "وافي" بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، و190 وحدة سكنية جاهزة، وذلك ضمن مستهدف وزارة الإسكان بتخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة خلال العام 2017.

وشملت المنتجات السكنية والتمويلية جميع مناطق المملكة، إذ جاءت منطقة الرياض بعدد 1911 تمويل مدعوم و245 أرض و121 وحدة سكنية جاهزة و700 وحدة سكنية ضمن برنامج "وافي"، ومكة المكرمة 1366 تمويل مدعوم و153 أرض، والمدينة المنورة 551 تمويل مدعوم، والقصيم 714 تمويل مدعوم، و147 أرض و69 وحدة سكنية جاهزة، والمنطقة الشرقية 1007 تمويل مدعوم و2400 وحدات سكنية ضمن برنامج "وافي"، وعسير 692 تمويل مدعوم و1752 أرض و1500 وحدة سكنية ضمن برنامج "وافي"، وتبوك 322 تمويل مدعوم و1400 ضمن برنامج "وافي"، وحائل 324 تمويل مدعوم، والحدود الشمالية 181 تمويل مدعوم، وجازان 90 تمويل مدعوم و4054 أرض و84 وحدة سكنية ضمن برنامج "وافي"، ونجران بعدد 187 تمويل مدعوم، والباحة 187 تمويل مدعوم و260 أرض، والجوف 168 تمويل مدعوم.

وقال الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، "تواصل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تخصيص وتسليم المنتجات السكنية والتمويلية للمستحقين، إذ بلغ عدد المنتجات التي تم اطلاقها حتى اليوم قرابة 73 ألف منتج سكني وتمويلي، وهذا يعكس الاهتمام بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب يتراوح ما بين 250 ألف حتى 700 ألف ريال، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى دعم العرض وتمكين الطلب وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة".

من جانبه أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية ايهم اليوسف، أن برنامج التمويل السكني المدعوم، يهدف إلى تقليص فترة الانتظار إلى 5 أعوام كحد أقصى، وبالتالي المساهمة في رفع نسبة التملك إلى 52 % وخدمة جميع المستفيدين ممن هم في قوائم انتظار الصندوق بنهاية عام 2020.

وأكد اليوسف خلال المؤتمر أن الدعم الذي سيحصل عليه المستفيد، هو تغطية كامل أرباح التمويل لمن يبلغ دخله الشهري 14 ألف ريال أو أقل، ومن يزيد دخله عن ذلك، فسيتم دعمه بحسب مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة، وسيتم إيداع الدعم بشكل شهري في حساب المستفيد، داعياً المواطنين الذين على قائمة الانتظار إلى تحديث بيانتهم للاستفادة من التمويل المدعوم.

وأفاد بأن التمويل المدعوم ثلاثة أنواع من التمويل، وهي "البناء الذاتي، وشراء وحدة سكنية جاهزة، وشراء وحدة سكنية على الخارطة"، ويخدم "التمويل المدعوم"، شريحتين من المستفيدين، الأولى مستحقي الدعم السكني (بوابة إسكان)، والثانية هي قوائم انتظار صندوق التنمية العقارية.

وخلال المؤتمر وقّعت وزارة الإسكان مع عدد من شركات التطوير العقاري لإنشاء 6084 وحدة سكنية في مدن عدة، وهي شركة القضيبي، وشركة العامرية، وشركة دار البيان، وشركة مايا، كما وقّع صندوق التنمية العقارية مع كل من البنك السعودي البريطاني "ساب"، وشركة دار التمليك للتمويل العقاري.

يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت في 15 يناير الماضي عن إطلاق برنامج "سكني" الذي يتضمن 280 ألف منتج سكني وتمويلي كمستهدف لعام 2017، واطلقت الدفعة الاولى في 15 فبراير الماضي بعدد منتجات بلغ 15653 منتجاً، فيما جاءت الدفعة الثانية بعدد 17923 منتجاً، أما الدفعة الثالثة فبلغت 18.799 منتجاً، ودعت وزارة الاسكان وصندوق التنمية العقاري المواطنين إلى زيارة البوابة الالكترونية لبرنامج "سكني".