"الرياض ريت" يشتري فيلات فندقية بالرياض بـ41 مليون ريال

أعلن صندوق الرياض ريت عن شراء عقار بمدينة الرياض، من بينها مجمع فيلات فندقية من فئة خمسة نجوم مؤجر بالكامل لمدة 15 سنة، ويعمل تحت العلامة التجارية فيفيندا.

وبلغت قيمة الصفقة 41 مليون ريال، وتم تمويلها عن طريق قرض بنكي متوافق مع الشريعة الإسلامية.

ويبلغ صافي الدخل التشغيلي الحالي للمجمع 3.5 مليون ريال سنوياً، يبدأ أثره من تاريخ الشراء.

ويأتي هذا الاستحواذ استمراراً لسياسة الصندوق في التوسع في حجم محفظته الاستثمارية وتنوعها وزيادة عوائدها من خلال الاستحواذ على عقارات عالية الجودة في مواقع استراتيجية متفرقة وذات استخدامات متنوعة وتتميز بعقود تأجيرية طويلة المدى.