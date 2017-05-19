4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الجاري 4 مليارات درهم، حيث تم تسجيل 906 مبايعات بقيمة 2.3 مليار درهم، منها 188 مبايعة للأراضي بقيمة 1.3 مليار درهم و718 مبايعة للشقق والفلل بقيمة مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 90 مليون درهم في منطقة النهدة الثانية تليها مبايعة بقيمة 90 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم تلتها وادي الصفا 2 بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في المنطقة نفسها. وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق لفلل إذ سجلت 71 مبايعة بقيمة 149 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها مبايعة بقيمة 54 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 1.7 مليار درهم منها 87 رهن أراض بقيمة 1.4 مليار درهم و212 رهن فلل وشقق بقيمة 300 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 746 مليون درهم ورهن بمنطقة الوصل بقيمة 95 مليون درهم.

وحققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك أمس 719 مليون درهم، حيث تم تسجيل 212 مبايعة بقيمة 482 مليون درهم، منها 22 مبايعة للأراضي بقيمة 222 مليون درهم و190 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 260 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 90 مليون درهم بمنطقة النهدة الثانية تليها مبايعة بقيمة 44 مليون درهم بمنطقة جبل علي الصناعية الثانية.

وتصدرت وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 10 ملايين وتلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها مبايعتين بقيمة 8 ملايين.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 7 ملايين بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات.

وتصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 31 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيل 29 مبايعة بقيمة 52 مليوناً. وسجلت الرهونات 237 مليون درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 195 مليون درهم و34 رهن فلل وشقق بقيمة 42 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الحبية الأولى بقيمة 75 مليون درهم ورهن بمنطقة ند حصة بقيمة 54 مليون درهم.