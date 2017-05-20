10 مليارات دولار سنويا عائد بيع عقارات مصرية بالخارج

أكد المهندس هشام شكري رئيس المجلس التصديري للعقارات في مصر أن السوق المصرية من أكثر الأسواق الواعدة والمتميزة حول العالم، مشيرا إلى أن قطاع العقارات قادر خلال ثلاث سنوات أن يكون أحد أهم مصادر جلب العملة الصعبة لمصر من خلال بيع عقارات لغير المصريين.

وأوضح أن العائد من تصدير العقار قد يتجاوز الـ 10 مليارات دولار سنويا عبر تنفيذ خطة لتسويق المنتج العقاري المصري خارجيا، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية.

وأشار شكري، إلى أن هناك ميزة مضافة لفكرة تصدير العقار لغير المصريين باعتباره أحد مصادر الدخل الأجنبي ألا وهي جلب المزيد من العملة الأجنبية من خلال زيادة الليالي السياحية التي سيقضيها ملاك تلك العقارات بمصر، لافتا إلى أن هناك دراسة حديثة تؤكد أن كل وحدة عقارية يتم بيعها لشخص غير مقيم بالبلد تضيف من 800 إلى ألف ليلة سياحية خلاف عائد بيع العقار بالإضافة إلى الترويج السياحي الذي سيقوم به المشتري الأجنبي لمصر مع أصدقائه ومعارفه بالخارج واستضافته لهم، موضحا أن تحرير سعر الصرف خفض قيمة العقار إذا تم تقويمها بالدولار مثلا إلى الربع تقريبا وأصبح سلعة جاذبة مما يعني أن مصر لديها مقومات تصدير كبيرة مقارنة بالدول المنافسة في المنطقة مثل تركيا ودبي واليونان.