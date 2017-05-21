مشاركة دولية بمعرض الرخام والسيراميك في دبي

تشارك 15 شركة برازيلية رائدة في "معرض الشرق الأوسط للأحجار والرخام" الذي تستضيفه دبي ابتداء من غد ولغاية 25 مايو الجاري لعرض أحدث منتجاتها وابتكاراتها من أحجار الزينة والرخام والسيراميك تحت مظلة "الجمعية البرازيلية لأحجار الزينة"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

ويشارك في المعرض عدد من الشركات المتوسطة والكبيرة التي جاءت لعرض منتجاتها من الكتل والألواح الحجرية والسلع الجاهزة وأنواع مختلفة من الأحجار أبرزها الغرانيت والرخام والأردواز والكوارتزيت أي ما مجموعه 500 مادة مختلفة تحت مظلة الجناح البرازيلي.

وقالت الدكتور ميشيل حلبي الأمين العام والرئيس التنفيذي لـ"الغرفة التجارية العربية البرازيلية" إن مشاركة الشركات البرازيلية في المعرض جاءت ضمن إطار المساعي الرامية للدخول إلى سوق دولة الإمارات وتعزيز دور البرازيل لتصبح مورّداً رئيسياً للحجارة إلى الدول العربية.

تعتبر البرازيل أكبر مصدر للغرانيت وواحداً من أبرز مورّدي الجرانيت إلى الولايات المتحدة صاحبة أعلى نسبة من الطلب على هذا النوع من الحجارة تليها الصين وقد وصل حجم صادرات البرازيل من الحجارة عام 2016 إلى أكثر من 1,3مليار دولار".